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Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае полицейские сегодня проверяют таксистов

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

19 Февраля 2021 В Алтайском крае полицейские сегодня проверяют таксистов безопасных условий для пассажиров  и  пресечение  деятельности  нелегальных перевозчиков.

По данным дорожной полиции, автомобили такси часто попадают в аварии. В этом месяце 8 человек пострадали в ДТП с участием такси.

Рейды направлены на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями такси. Только с начала февраля в крае зарегистрировано 4 ДТП с участием легковых такси, в которых 2 человека погибли и 6 получили травмы. В данных ДТП в действиях водителей такси выявлялись такие нарушения, как неправильный выбор скорости, нарушения правил расположения транспорта на проезжей части и требований проезда пешеходного перехода.

  Анна Шушакова, инспектор по пропаганде краевого управления ГИБДД

Во время рейда полицейские останавливают машины, имеющие опознавательные знаки такси. Инспекторы проверяют документы водителей, в том числе отметку о предрейсовом медицинском осмотре и наличие разрешения на осуществление деятельности. Нелегальным перевозчикам, не имеющим таких документов, грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

ВЕСТИ 22

Змеиногорский вестник

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