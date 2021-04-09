Змеиногорск: В Алтайском крае показатель смертности населения за период пандемии снижается

6 Апреля 2021 В Алтайском крае показатель смертности населения за период пандемии снижается В феврале 2021 года количество умерших в регионе за период пандемии продолжило снижаться. Этот показатель уменьшился более, чем в полтора раза по сравнению с ноябрем 2020 года.

Напомним, существенный прирост смертности отмечен в регионе с сентября прошлого года на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Пиковым по количеству смертей стал ноябрь, когда в Алтайском крае умер 4751 человек. После этого общее количество смертей стабильно снижается: в декабре умерло 4175 человек, в январе 2021 года – 3819 человек, в феврале умерло 3032 жителя Алтайского края.

Однако пока этот показатель выше, чем в 2019 и 2020 годах, поэтому система определенных ограничений и мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, а также работа в особом режиме некоторых учреждений здравоохранения продолжается.

В целом за 12 месяцев 2020 года в Алтайском крае умерло 37838 человек, что на 5054 человека больше, чем в 2019 году, или на 15,4%. В то же время, по данным Росстата, уровень общей смертности в Российской Федерации за весь 2020 год повысился на 18%. По приросту коэффициента смертности на 1000 человек населения по итогам 2020 года Алтайский край занимает в Российской Федерации 40-е место из 85 субъектов.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Змеиногорский вестник