Змеиногорск: В Алтайском крае подтоплено 15 населенных пунктов

11 Апреля 2021 В Алтайском крае подтоплено 15 населенных пунктов На территории Алтайского края остается на контроле ситуация с подтоплением участков местности на территории населённых пунктов талыми водами.

В Алтайском крае по состоянию на вечер 10 апреля подтопления зафиксированы в 15 населенных пунктах в восьми муниципалитетах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Речь идет о таких районах как Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Солонешенский районы.

Всего в крае подтоплено шесть жилых домов, более 100 приусадебных участков и три участка автодорог.

Чтобы облегчить паводковую обстановку, 10 апреля с вертолета МИ-8 специалисты провели взрывные работы на реке Чарыш между райцентром Краснощеково и Карпово-2 Краснощековского района.

В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, сотрудники МЧС проводят подворовые обходы, информируют людей о складывающейся ситуации. По мере необходимости их перевозят через талые воды. Кроме того, проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест.

https://tolknews.ru/obsestvo/54015-skolko-naselennih-punktov-na-altae-podtopilo-talimi-vodami

Змеиногорский вестник