Змеиногорск: В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

20 Августа 2021 В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу До начала нового учебного года осталось менее двух недель. Родители школьников, в том числе жители Алтайского края, озадачены поиском рюкзаков, канцелярии и других необходимых для учебы принадлежностей.

Первоклассные заботы

Олег Манойленко – первоклассник. Ему не терпится пойти в школу. Подготовка к ней в самом разгаре – купить предстоит многое. На «президентские» 10 тысяч рублей семья уже приобрела несколько предметов, но для полных сборов такие затраты нужно удвоить.

«Ну да, выплаты не хватает, то есть она покрывает не все расходы. Ну вот мы ее, например, получили и буквально через два дня побежали приобретать. Купили две рубашечки, двое брючек, кофту, рюкзак и туфли. На это 10 тысяч рублей у нас ушло», – говорит мама будущего первоклассника Анна Манойленко.

По словам родителей первоклашек, собрать мальчика в школу выходит в среднем 15 тысяч рублей, а девочку – на несколько тысяч больше. Но на такую сумму можно купить лишь по одному комплекту разного вида одежды. В целом же, чтобы отправить ребенка в школу, по подсчетам родителей, понадобится порядка 50 разных предметов.

Манойленко в общей сложности потратили уже около 18 тысяч рублей на сборы только одного ребенка. А в семье школьников двое. Выходит, по самым скромным подсчетам, необходимо 40 тысяч рублей, и это не считая компьютера и мебели, которые нужны для учебы.

Помощь многодетным семьям

Существует еще единовременная выплата для первоклассников из многодетных семей, которая действует не во всех регионах России. Пособие для семей с первоклассниками устанавливают региональные власти, они и определяют размер выплаты. В Алтайском крае это семь тысяч рублей. Что касается ежегодной, которая идет на детей 2–11-х классов, то это пять тысяч рублей.

А между тем в крае насчитывается 30,5 тысячи многодетных семей. Многие из них относятся к категории малообеспеченных. Как признаются родители, сбор в школу для них не только хлопотное, но и затратное дело. Порой приходится откладывать деньги за несколько месяцев до учебного года.

Для малообеспеченных, конечно, проводят разные акции, в помощь также приходят секонд-хенды и ярмарки обмена вещей. Но если покупать ребенку исключительно новую одежду и канцелярию, то по сравнению с прошлым годом, как подсчитали родители, на сборы в школу придется выложить как минимум на три тысяч больше.

Ранее сообщалось, что цены на «набор школьника» выросли в Алтайском крае. Так, из одежды больше всего подорожали сорочки для мальчиков, из канцелярии – авторучки.

https://tolknews.ru/telekanal/61537-skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu-v-altayskom-krae

В следующем выпуске «ЗВ» 28 августа, мы расскажем о том, сколько стоит собрать в школу первоклассника в Змеиногорском районе.

Змеиногорский вестник