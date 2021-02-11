Змеиногорск: В Алтайском крае перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взяток при заключении государственных контрактов • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

9 Февраля 2021 В Алтайском крае перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взяток при заключении государственных контрактов

Прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрея Голубцова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, чиновник в 2016 – 2019 годах получил две взятки от представителей коммерческих организаций в общей сумме 2,4 млн руб.

За денежные средства он обеспечил заключение с обществом государственного контракта на поставку 7 неликвидных квартир в с. Лесном Бийского района. Данные жилые помещения застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать по рыночной стоимости в связи с низким спросом. Квартиры были приобретены государством в маневренный фонд за более чем 6 млн руб. для дальнейшей передачи детям- сиротам.

Следствие также пришло к выводу, что чиновник за взятку поспособствовал заключению контрактов суммой более 62 млн руб. с избранным юридическим лицом на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в г. Змеиногорске Алтайского края.

После вручения фигуранту копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края.

Змеиногорский вестник