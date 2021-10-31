Змеиногорск: В Алтайском крае переболевших ковидом медиков отправят в санатории за счёт бюджета

29 Октября 2021 В Алтайском крае переболевших ковидом медиков отправят в санатории за счёт бюджета

Минздрав Алтайского края выделил из регионального бюджета почти 39 млн рублей на санаторные путёвки для переболевших коронавирусом медработников. Аукцион на оказание соответствующих услуг ведомство объявило 26 октября, пишет «Банкфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Из документации следует, что в санатории смогут отправиться только те медики, которые перенесли ковид в стационаре. Курс реабилитации должен длиться не меньше 14 дней, а помимо размещения в номерах, организации досуга, диетического и лечебного питания, гостям также окажут лечение по профилям гастроэнтерологии, пульмонологии, терапии, кардиологии и других.

Соответствующие услуги должны быть оказаны до 20 декабря 2021 года, отмечает издание.

Предположительно, на этих условиях в санаториях побывают 1114 медработников. Себестоимость одной путёвки – 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Алтайский край получит 544,1 млн рублей на поддержку здравоохранения.

Амител

Змеиногорский вестник