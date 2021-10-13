Змеиногорск: В Алтайском крае открыли осеннюю охоту на зайцев и лисиц

11 Октября 2021 В Алтайском крае открыли осеннюю охоту на зайцев и лисиц

Охотники могут прийти в министерство и получить разрешение на добычу природных ресурсов. Без этого документа охотиться в регионе нельзя

11 октября минприроды Алтайского края начало прием заявлений на выдачу разрешений на охоту на зайцев и лисиц в общедоступных угодьях, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что порядок и сроки рассмотрения заявлений определены административным регламентом. Подать заявление можно на ул. Чкалова, 230, в рабочее время.

По итогам зимнего маршрутного учета животных в 2021 году, в регионе насчитывают 42 378 особей зайца-беляка, 16 658 зайца-русака и 16 234 лисиц.

Ранее сообщалось, что толпы охотников собрались у здания минприроды в Барнауле, когда в регионе стартовал прием заявление на выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. Охотникам важно попасть именно на открытие сезона. В ведомстве напомнили, что на добычу утки и гуся разрешение можно получить вплоть до 30 ноября, а на тетерева, глухаря и рябчика – до 31 декабря.

ТОЛК

Змеиногорский вестник