Змеиногорск: В Алтайском крае от коронавируса умерли уже 50 медиков

23 Июня 2021 В Алтайском крае от коронавируса умерли уже 50 медиков В Алтайском крае с начала пандемии 50 медицинских работников умерли от коронавируса, о чем заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в интервью «Вести Алтай».

«Доказано, что 23 медика заразились на работе. Страховые выплаты получили уже 15 человек, ещё по одному ищут получателей. В отношении оставшихся, думаю, комиссия примет решение в пользу медицинского работника», – объяснил он.

Напомним, что медицинским работникам, которые заразились коронавирусом на работе, обязаны выплатить единовременную страховую выплату. Сумма материальной помощи составляет от 68,8 тысячи рублей до 2,06 млн рублей в зависимости от тяжести полученных осложнений после заболевания. При смерти медика от коронавируса его семья получит 2,75 млн рублей.

https://tolknews.ru/obsestvo/58203-v-altayskom-krae-ot-koronavirusa-skonchalis-medikov

Помните, земляки, какую дорогую цену платят те, кто работает в «красных зонах» за наши жизнь и здоровье!

Змеиногорский вестник