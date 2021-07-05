Змеиногорск: В Алтайском крае объявлен конкурсный отбор по проекту поддержки местных инициатив на 2022 год

2 Июля 2021 В Алтайском крае объявлен конкурсный отбор по проекту поддержки местных инициатив на 2022 год Прием заявок начался с 1 июля.

С 2022 года предоставлены дополнительные возможности участникам конкурсного отбора:

допущены к участию малые города с численностью населения до 50 тысяч человек с возможностью подачи ими на конкурс по две заявки: Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Белокуриха, Горняк, Яровое, Змеиногорск;

муниципальным районам предоставлено право подачи на конкурс проектов общерайонного значения (которыми будут пользоваться два и более населенных пункта);

типология проекта поддержки местных инициатив дополнена направлением «Объекты по охране окружающей среды»;

при оценке заявки присваиваются дополнительные баллы за использование социальных сетей для информирования населения.

Основными условиями участия в проекте являются софинансирование муниципального образования — не менее 10% от общей стоимости проекта, а также денежный вклад населения — не менее 5% от общей стоимости проекта. Максимальный размер субсидии, выделяемой из краевого бюджета на реализацию одного проекта, не превышает 1 миллиона рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Правила, формы документов для участников конкурсного отбора, критерии оценки, лучшие практики и другие материалы по проекту размещены на сайте алтайпредлагай.рф, по вопросам участия обращаться по телефону (3852) 29-83-50 или электронной почте init@fin22.ru.

Заявки будут принимать до 1 декабря 2021 года на официальном портале проекта алтайпредлагай.рф. При этом заявки, направленные на проведение ремонтных работ зданий, сооружений, принимаются до 1 октября.

Напомним: на протяжении пяти лет проект является реальным инструментом активного участия населения в определении направлений расходования бюджетных средств. За это время в ППМИ приняли участие все муниципальные районы края, что улучшило качество жизни около 1 миллиона жителей. Проект предполагает активное участие населения в выборе приоритетной проблемы, софинансировании, контроле за его реализацией, обеспечении сохранности и эффективной эксплуатации объектов.

По проекту поддержки местных инициатив в 2021 году в регионе будет реализовано 400 инициативных проектов общей стоимостью 412,3 миллиона рублей. В Барнауле реализуют восемь проектов жителей: в поселке Черницк на территории школы №95 появится спортивная площадка, в поселке Центральный обустроят разворотную площадку маршрутного транспорта и остановочный пункт, в поселке Научный городок по ул.Гвардейской и на станции Ползуново по ул.Ивлева проведут ремонт дорог, в поселке Казенная Заимка по ул.Садовая – уличного освещения, в поселках Власиха, Мохнатушка и селе Гоньба обустроят детские спортивные площадки.

Источник: https://barnaul.org/news/v-altayskom-krae-obyavlen-konkursnyy-otbor-po-proektu-podderzhki-mestnykh-initsiativ-na-2022-god.html

Змеиногорский вестник