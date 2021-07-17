Змеиногорск: В Алтайском крае нагрузка на скорую помощь достигла максимума

15 Июля 2021 В Алтайском крае нагрузка на скорую помощь достигла максимума В Алтайском крае нагрузка на службу скорой медицинской помощи достигла максимальных показателей, которые можно сравнить с октябрем-ноябрем 2020 года, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, на текущей неделе за сутки скорая помощь получает около 3 тысяч обращений. При этом сейчас заболеваемость коронавирусом растёт быстрее, чем осенью прошлого года.

«Прогнозы делать сложно, да и неблагодарно. Но хотелось бы верить, что мы близки к тому, чтобы выйти на пик», – отметил министр.

Замглавы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина отметила, что ситуация с коронавирусом в регионе должна стабилизироваться в ближайшие две недели.

https://tolknews.ru/medicina/59470-kak-rabotaet-skoraya-pomoshch-v-altayskom-krae-posle-vspishki-kor…

Змеиногорский вестник