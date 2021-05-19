Змеиногорск: В Алтайском крае начал работу мобильный храм на колесах

16 Мая 2021 В Алтайском крае начал работу мобильный храм на колесах В Алтайском крае появился мобильный храм, который позволит молиться верующим в селах, где нет церкви, сообщает «Вести22».

Транспортное средство освятили во имя Коробейниковской Казанской иконы Божией матери, которая находится в одноименном селе и считается главной алтайской святыней.

Каждый год в конце июня к ней устремляются паломники, которые преодолевают сотни километров. В пути они совершают богослужения. Раньше для этого разбивали специальную палатку, а теперь ее заменит мобильный храм. Скоро в нём появятся свои престол, иконостас и жертвенник.

https://tolknews.ru/obsestvo/55926-chto-za-mobilniy-hram-poyavilsya-v-altayskom-krae-i-dlya-chego-on…

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