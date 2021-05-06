ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае на Пасху начнется резкое потепление

Горняк22
5 часов Ago

2 Мая 2021 В Алтайском крае на Пасху начнется резкое потепление 2 мая в Алтайском крае установится теплая погода, сообщили в региональном Гидрометцентре.
Днем 2 мая днем температура воздуха составит от +13 до 18 градусов, в Барнауле — от +13 до +15 градусов. Это немного теплее, чем в субботу.

Осадки не ожидаются. Ветер западный, от 3 до 8 м/c, местами порывы до 14 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали, что после 2 мая в Алтайском крае начнется более существенное потепление. Так, в понедельник, 3 мая, в большинстве районов будет +17…+22 градуса, местами до +27 градусов.
https://altapress.ru/zhizn/story/v-altayskom-krae-na-pashu-nachnetsya-rezkoe-poteplenie-285999

Змеиногорский вестник

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