Змеиногорск: В Алтайском крае на Пасху начнется резкое потепление

2 Мая 2021 В Алтайском крае на Пасху начнется резкое потепление 2 мая в Алтайском крае установится теплая погода, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем 2 мая днем температура воздуха составит от +13 до 18 градусов, в Барнауле — от +13 до +15 градусов. Это немного теплее, чем в субботу.

Осадки не ожидаются. Ветер западный, от 3 до 8 м/c, местами порывы до 14 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали, что после 2 мая в Алтайском крае начнется более существенное потепление. Так, в понедельник, 3 мая, в большинстве районов будет +17…+22 градуса, местами до +27 градусов.

https://altapress.ru/zhizn/story/v-altayskom-krae-na-pashu-nachnetsya-rezkoe-poteplenie-285999

Змеиногорский вестник