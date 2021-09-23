Змеиногорск: В Алтайском крае на 20 сентября заболели COVID-19 240 человек. В Змеиногорском районе — 8

20 Сентября 2021 В Алтайском крае на 20 сентября заболели COVID-19 240 человек. В Змеиногорском районе — 8 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 240 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 220 пациентов, умерло 23 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 75 197 человек, в т.ч. 5390 ребенка. Выздоровели всего 58 042 человек (+ 220). Итого всего умерли 5 190 человека (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 995 (+ 18) человек, иные причины смерти – 1 195 (+ 5) человек.

По состоянию на 20 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 645 человек.

Кроме этого, 365 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 521, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3604-2645-365=594.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

285 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 240 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 68, Бийск – 25, Рубцовск – 13, Курьинский район – 11, Заринск, Усть-Калманский район – по 9 заболевших, Змеиногорский район – 8, Топчихинский район – 7, Бийский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Зональный, Локтевский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Новичихинский, Первомайский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Краснощековский, Алтайский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Ельцовский, Крутихинский, Павловский, Родинский, Романовский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Быстроистокский, Егорьевский, Завьяловский, Калманский, Косихинский, Мамонтовский, Петропавловский, Смоленский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26297, Алейск — 1305, Алейский район — 584, Алтайский район — 373, Баевский район — 212, Белокуриха — 400, Бийск — 6624, Бийский район — 885, Благовещенский район — 876, Бурлинский район — 450, Быстроистокский район — 129, Волчихинский район — 548, Егорьевский район — 447, Ельцовский район — 122, Завьяловский район — 384, Залесовский район — 373, Заринск — 2099, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 869, Зональный район — 402, Калманский район — 730, Камень-на-Оби — 1081, Каменский район — 369, Ключевский район — 435, Косихинский район — 385, Красногорский район — 129, Краснощековский район — 292, Крутихинский район — 382, Кулундинский район — 842, Курьинский район — 373, Кытмановский район — 254, Локтевский район — 1035, Мамонтовский район — 439, Михайловский район — 763, Немецкий национальный район — 428, Новичихинский район — 383, Новоалтайск — 2081, Павловский район — 892, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1269, Петропавловский район — 256, Поспелихинский район — 854, Ребрихинский район — 708, Родинский район — 451, Романовский район — 243, Рубцовск — 5137, Рубцовский район — 699, Славгород — 1693, Смоленский район — 309, Советский район — 223, Солонешенский район — 180, Солтонский район — 248, Суетский район — 81, Табунский район — 376, Тальменский район — 1091, Тогульский район — 325, Топчихинский район — 686, Третьяковский район — 411, Троицкий район — 411, Тюменцевский район — 339, Угловский район — 343, Усть-Калманский район — 445, Усть-Пристанский район — 368, Хабарский район — 252, Целинный район — 345, Чарышский район — 241, Шелаболихинский район — 415, Шипуновский район — 753, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 46939 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 75197 заболевших: 16970 – у больных внебольничной пневмонией, 49597 – у заболевших ОРВИ, в 8630 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2065036 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 245,12 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1851 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1909 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 20.09.2021 прививается 670806 человек, в том числе: 105 346 человек получили первую прививку; 561 874 человека полностью привиты (получили две прививки); 3 586 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник