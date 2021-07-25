Змеиногорск: В Алтайском крае лишь один на тысячу привитых заражается ковидом

21 Июля 2021 В Алтайском крае лишь один на тысячу привитых заражается ковидом В регионах Сибири рассказали о количестве заболевших коронавирусом после вакцинации, сообщает «Коммерсант».

В Алтайском крае сообщили про 0,23% выявленных случаев заболевания ковидом от количества уже привитых.

«Привиты 436 224 человек: 125,1 тыс. жителей сделали первую прививку, вакцинировались полностью — 316,2 тыс.», — сообщили в оперштабе 20 июля.

Таким образом, один заразившийся ковидом приходится на 1003 привитых жителей Алтайского края.

В минздраве Красноярского края сообщили о 1,2% заболевших от числа вакцинированных.

На прошлой неделе замминистра здравоохранения Кузбасса заявила, что процент заболевших среди вакцинированных составляет 0,5%.

В правительстве Бурятии сообщили, что на привитых приходится 3,6% новых выявленных случаев инфицирования.

Ранее стало известно, что не более 3,6% вакцинированных россиян заражаются коронавирусом.

https://altapress.ru/zhizn/story/v-altayskom-krae-lish-odin-na-tisyachu-privitih-zarazhaetsya-kovido…

Змеиногорский вестник