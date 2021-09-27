Змеиногорск: В Алтайском крае к 2024 году возведут новые мусорные полигоны

23 Сентября 2021 В Алтайском крае к 2024 году возведут новые мусорные полигоны

Алтайские власти собираются к 2024 году построить по всей территории края новые мусорные полигоны. Это будет сделано для спасения от вероятного кризиса со свалками, который может возникнуть к 2031 году, сообщает «Банкфакс».

20 сентября Минприроды Алтайского края утвердило новую территориальную схему обращения с отходами в регионе. Согласно документу, в Алтайском крае существует 17 официальных полигонов для мусора суммарной вместимостью 30,5 млн тонн. Из них незанятыми осталось около 5 млн тонн.

Поскольку в крае захоранивают в год почти 600 тысяч тонн мусора, существующие площадки будут переполнены менее чем через 10 лет. В связи с этим в правительстве планируют заняться проектами по возведению новых полигонов до 2024 года.

В Барнауле новых свалок не будет, но в Барнаульской зоне появится сразу четыре: три – в Первомайском районе и одна – в Павловском. Старый полигон восточнее села Зудилово к 2024-му реконструируют, его мощность составит 400 тысяч тонн – он станет самой большой свалкой края.

Полигоны на 150 и 130 тысяч тонн к 2023 году разместят в Санниково и в Павловске. В Алейской зоне собираются строить только одну свалку – юго-восточнее посёлка Зелёная Поляна. Её площадь составит 29,3 га при мощности 40 тысяч тонн. В Бийской зоне тоже запланировано лишь одно место размещения площадью 28 га и мощностью 90 тысяч тонн. Оно расположится западнее села Первомайского.

В Заринской зоне построят один полигон к 2023 году площадью 10 га и мощностью 30 тысяч тонн. Рядом воздвигнут мусоросортировочный комплекс с линией по производству альтернативного топлива. В схеме есть и координаты места – зелёный массив за стадионом «Юность» в Заринске.

Ещё один объект построят в Каменской зоне к 2024 году, неподалёку от Камня-на-Оби. Его площадь составит 10 га, а мощность – 20 тысяч тонн.

В Рубцовской и Славгородской зонах полигоны запланировали на месте уже существующих свалок: в 3 км западнее Рубцовска и у берега Кучукского озера.

Амител

Змеиногорский вестник