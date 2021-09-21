Змеиногорск: В Алтайском крае явка на выборах за два дня превысила 21%

18 Сентября 2021 В Алтайском крае явка на выборах за два дня превысила 21% В Алтайском крае явка на выборы в Госдуму и АКЗС к 20:00 18 сентября составила 21,53%, сообщили в избирательной комиссии региона.

Наибольшую активность в голосовании проявили жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Аутсайдерами по прежнему остаются Барнаул, Бийск (по 16,4%) и Первомайский район (17,3 %).

Таким образом, за первый день выборов в Алтайском крае проголосовали 11,64% избирателей, во второй — ещё 9,89%.

https://www.amic.ru/news/489682/

В Змеиногорском районе к 20 часам 18 сентября проголосовали 21,90 процентов избирателей.

Змеиногорский вестник