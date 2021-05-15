Змеиногорск: В Алтайском крае яровые сельхозкультуры посеяли на площади около 840 тысяч гектаров

11 Мая 2021 В Алтайском крае яровые сельхозкультуры посеяли на площади около 840 тысяч гектаров О ходе посевной кампании рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев сегодня на аппаратном совещании правительства Алтайского края.

По словам министра, сейчас идет сев практически всех сельхозкультур: зерновых, зернобобовых, кормовых, технических, овощных, картофеля. Он отметил, что по Восточной и Западной Кулунде, Приалейской степи и Центральной зоне сроки сева – среднемноголетние. По восточным и южным районам есть отставание на несколько дней из-за природно-климатических условий.

«По оперативным данным на сегодня, 11 мая, яровой сев выполнен на площади около 840 тысяч гектаров, это более 18% от плана. В том числе посеяно зерновых и зернобобовых культур более 500 тысяч гектаров (18%), подсолнечника — 223 тысяч гектаров (31%). Кормовые культуры размещены на четверти запланированным площадей. Близок к завершению сев сахарной свеклы, она уже посеяна на 17 тысячах гектаров, что составляет 77% от намеченного», — рассказал он.

В этом году яровой сев предстоит провести на 4,5 млн гектаров, в том числе на 3,3 млн гектаров – зерновых культур и 1,1 млн гектаров – масличных. Проблем с обеспеченностью хозяйств региона материально-техническими ресурсами для проведения посевной кампании – нет.

Змеиногорский вестник