Змеиногорск: В Алтайском крае две поликлиники перевыполнили план по вакцинации от коронавируса

10 Сентября 2021 В Алтайском крае две поликлиники перевыполнили план по вакцинации от коронавируса

Городская поликлиника № 10 Барнаула и поликлиника горбольницы № 2 Бийска выполнили план по вакцинации от коронавируса уже более чем на 100% и продолжают прививать граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Ещё несколько медучреждений близки к завершению поставленного норматива: это горбольница № 3 Барнаула (99,3%), горбольница Белокурихи (94,6%), ЦРБ Ельцовского района (82,8%) и ЦРБ в селе Завьялово (82,7%).

Напомним, что для формирования коллективного иммунитета против COVID-19 в Алтайском крае необходимо привить как минимум 60% жителей. В Минздраве подчеркнули, что такую задачу поставили каждой медорганизации с учётом приписного населения.

По данным краевого оперштаба на 9 сентября, против коронавируса в регионе привились 649 080 человек. 111 503 из них поставили первый укол, 535 142 человека – ввели оба компонента. 2435 человек прошли повторную вакцинацию.

Амител

Змеиногорский вестник