Змеиногорск: В Алтайском крае будут «вычислять» непривитых работников

11 Октября 2021 В Алтайском крае будут "вычислять" непривитых работников В Бийске с 11 октября к работе не допустят сотрудников мэрии и подконтрольных ведомств, которые не прошли вакцинацию от ковида.

Специалисты алтайского Роспотребнадзора проверяют трудовые коллективы, чтобы «вычислить» непривитых сотрудников. Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы краевого правительства. Далее информацию будут сверять с реестром краевого минздрава.

Сейчас в регионе вакцинацию прошли 66% медицинских работников, 79% работников образования, 82% работников подведомственных учреждений минсоцзащиты и 61% работников сферы торговли и предпринимательства. Самые низкие показатели в пищевой промышленности (33%) и транспорте (30%).

Всего в крае полностью привились около 663 тыс. человек, притом что плановый показатель для Алтайского края – 1,1 млн человек.

Ранее в администрации Бийска заявили, что от работы начнут отстранять тех, кто не успел привиться. В частности, это коснется сотрудников, которые попадают под обязательную вакцинацию. Уже с 11 октября чиновников мэрии, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, не допустят к работе.

https://tolknews.ru/obsestvo/64366-v-altayskom-krae-objyavili-voynu-rabotnikam-kotorie-ne-privilis-o…

Змеиногорский вестник