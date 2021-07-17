Змеиногорск: В Алтайском крае 12 сельских домов культуры ремонтируют по федеральной программе «Культура малой родины». В том числе и в Змеиногорском районе

15 Июля 2021 В Алтайском крае 12 сельских домов культуры ремонтируют по федеральной программе «Культура малой родины». В том числе и в Змеиногорском районе

В 2021 году на проведение текущего ремонта сельских домов культуры в Алтайский край из федерального бюджета поступило свыше 40 миллионов рублей по программе «Культура малой родины». Сейчас работы ведут в 12 муниципалитетах: Тогульском, Романовском, Панкрушихинском, Первомайском, Баевском, Хабарском, Шипуновском, Быстроистокском, Змеиногорском, Крутихинском, Третьяковском и Родинском районах.

Так, в поселке Северном Первомайского района выполнено уже 70% запланированных работ. На проведение ремонта муниципалитет получил из федерального бюджета 3,7 миллиона рублей. На объекте завершили отделку зрительного зала, фойе, провели ремонт санузлов, заменили окна, полы, двери. Сейчас идут работы на фасаде здания и внутренняя отделка второго этажа. Отметим, Дом культуры в поселке Северном построен в 1969 году. В двухэтажном здании расположены зрительный зал на 300 мест, танцевальный зал, помещения для кружковой работы, а также сельская библиотека. В учреждении работает 12 клубных формирований, в том числе хор «Северянка», который носит звание народного, уточняют в Министерстве культуры Алтайского края.

Дом культуры поселка Беспаловского Змеиногорского района практически готов к приему зрителей. Все запланированные работы по текущему ремонту завершены. В здании заменили дверные и оконные блоки, участки напольного покрытия, отопительную систему. Из федерального бюджета на эти цели Змеиногорский район получил 2,7 миллиона рублей. Из районного бюджета выделены средства на пошив нового занавеса. Торжественное открытие обновленного Дома культуры запланировано на август-сентябрь. Отметим, что в учреждении работают библиотека и творческие секции, а в актовом зале проводят праздники.

Напомним: федеральный партийный проект «Культура малой родины» реализуют в Алтайском крае с 2017 года. За это время благодаря федеральной поддержке проведен текущий ремонт 37 сельских домов культуры.

Официальный сайт Алтайского края

Змеиногорский вестник