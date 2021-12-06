Змеиногорск: В Алтайский край возобновили поставки угля на фоне заявления Бастрыкина

2 Декабря 2021 В Алтайский край возобновили поставки угля на фоне заявления Бастрыкина В Локтевский район Алтайского края возобновили отгрузку угля, сообщает региональный минстрой.

Проблемы с покупкой угля у жителей района возникли из-за отсутствия его поставок с территории Казахстана.

В конце ноября региональные власти с администрацией района приняли решение об оказании адресной помощи и предоставлении нуждающимся по одной тонне угля из запаса теплоснабжающего предприятия по установленным регулятором ценам.

«В настоящее время в список нуждающихся в обеспечении углем в Локтевском районе включили 321 домовладение. Из них 198 домохозяйств уже приобрели уголь, 24 — отказались», — отметили в министерстве.

Но 30 ноября с угольного месторождения Каражира на площадку в Горняке для реализации населению отгрузили 100 тонн угля. В ближайшие дни в район отгрузят еще 210 тонн.

Утром 1 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своему коллеге в Алтайском крае Игорю Колесниченко доложить о ходе проверки в Локтевском районе, где местные жители вынуждены рубить лес, чтобы не замерзнуть в домах из-за перебоев с поставками угля.

Ранее сообщалось. что нехватка угля наблюдалась как минимум в шести районах, в том числе и в Локтевском.

https://altapress.ru/zhizn/story/ugol-297343

Змеиногорский вестник