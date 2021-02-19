Змеиногорск: В Алтайский край привезли еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

15 Февраля 2021 В Алтайский край привезли еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса Крупная партия вакцины от ковида объемом в 15 тысяч доз поступила в Алтайский край в воскресенье, 14 февраля. Это вторая поставка на этой неделе, сообщает региональный минздрав.

Вакцину распределяют по поликлиникам края с учетом количества записавшихся пациентов. Сейчас на вакцинацию заявились уже более 10 тысяч человек.

На этой неделе в регион привезут еще одну партию вакцины.

«Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населённых пунктах», — пояснили в ведомстве.

Всего в регионе на данный момент прививаются 27 919 человек, из них 19 875 получили первую прививку, 8 044 человек получили оба компонента.

https://brl.mk.ru/social/2021/02/15/v-altayskiy-kray-privezli-novuyu-partiyu-vakciny-ot-koronavirusa…

Змеиногорский вестник