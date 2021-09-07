Змеиногорск: В Алтайский край поступило свыше 411 тысяч доз вакцины от гриппа

3 Сентября 2021 В Алтайский край поступило свыше 411 тысяч доз вакцины от гриппа

С 30 августа в Алтайском крае стартовала очередная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. На днях в регион поступило более 411 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для взрослых. Это российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения для иммунизации против гриппа, соответствующая всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. В ее состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1), (H3N2) и двух типов В.

Вакцинация от гриппа рекомендована для профилактической иммунизации взрослого населения от 18 до 60 лет и лиц, находящихся в потенциальных группах риска. Среди них взрослые, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями и острыми респираторными вирусными инфекциями, учащиеся и сотрудники сферы образования, медицинские работники, работники социальной сферы, ослабленные и люди с хроническими заболеваниями, в том числе лица старше 60 лет, а также беременные во втором и третьем триместрах.

«Противопоказанием будет наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. За последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцины против гриппа. И еще одно важное условие: интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее четырех недель», — говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Чтобы сделать прививку против гриппа, предварительная запись не нужна, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру. Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к ее проведению. Вакцинация российской вакциной «Ультрикс Квадри» проходит бесплатно в медицинских организациях региона. За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях. Также прививки от гриппа в организованных коллективах могут делать за счет работодателя.

Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1 миллиона 399 тысяч человек, в том числе 386 тысяч детей. Это 60% от всего населения региона. Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 ноября.

Змеиногорский вестник