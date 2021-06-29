Змеиногорск: В 2022 году у россиян станет больше выходных дней

27 Июня 2021 В 2022 году у россиян станет больше выходных дней Российская трехсторонняя комиссия поддержала предложение правительства о 10-дневных выходных на новогодние праздники, а также о продленных выходных на майские праздники в 2022 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В первую очередь, было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно», — говорится в сообщении аппарата. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом, выходными в 2022 году станут дни:

с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года,

23 февраля,

с 6 по 8 марта,

с 30 апреля по 3 мая,

с 7 по 10 мая,

с 11 по 13 июня,

с 4 по 6 ноября.

https://altapress.ru/zhizn/story/v-godu-u-rossiyan-stanet-bolshe-vihodnih-dney-288868

Змеиногорский вестник