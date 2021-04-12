Змеиногорск: В 2021 году выпускники школ Алтайского края будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике

9 Апреля 2021 В 2021 году выпускники школ Алтайского края будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике

Совместными приказами Министерства просвещения России и Рособрнадзора утвердили особенности проведения государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования в 2021 году.

Итоговую аттестацию в девятых классах проведут в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Участники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут по желанию пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на свой выбор.

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, также будут сдавать единый государственный экзамен только по двум обязательным предметам. Участникам, планирующим поступление в вуз, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному предмету — русскому языку в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена по своему выбору.

С полными текстами документов об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации.

Змеиногорский вестник