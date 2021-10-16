Змеиногорск: Юрист рассказала, как россияне могут вернуть до 120 тыс. рублей за лекарства

13 Октября 2021 Юрист рассказала, как россияне могут вернуть до 120 тыс. рублей за лекарства Россияне могут вернуть в год до 120 тыс. рублей за лекарства, назначенные врачом вам лично или членам вашей семьи. Об условиях социального налогового вычета рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Рыжкова.

Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет. Также нужно подать чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных. Через тридцать дней налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать работодателю.

Также в течение трёх лет после окончания года, в котором были куплены препараты, можно подать в налоговую заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы.

Потраченные средства могут быть возвращены, но на сумму не более 120 тыс. рублей. Она одинакова для всех видов социальных вычетов за исключением вычетов на обучение детей и дорогостоящее лечение.

https://www.amic.ru/news/491031/

Змеиногорский вестник