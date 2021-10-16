ГОРНЯК22 16.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Юрист рассказала, как россияне могут вернуть до 120 тыс. рублей за лекарства

Горняк22
10 часов Ago

13 Октября 2021 Юрист рассказала, как россияне могут вернуть до 120 тыс. рублей за лекарства Россияне могут вернуть в год до 120 тыс. рублей за лекарства, назначенные врачом вам лично или членам вашей семьи. Об условиях социального налогового вычета рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Рыжкова.

Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет. Также нужно подать чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных. Через тридцать дней налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать работодателю.

Также в течение трёх лет после окончания года, в котором были куплены препараты, можно подать в налоговую заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы.

Потраченные средства могут быть возвращены, но на сумму не более 120 тыс. рублей. Она одинакова для всех видов социальных вычетов за исключением вычетов на обучение детей и дорогостоящее лечение.
https://www.amic.ru/news/491031/

Змеиногорский вестник

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