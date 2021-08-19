Змеиногорск: Юрист назвал фразы, которые нельзя говорить при телефонном разговоре с мошенниками

16 Августа 2021 Юрист назвал фразы, которые нельзя говорить при телефонном разговоре с мошенниками Управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин заявил, что общение с мошенниками следует пресекать. Однако если беседа началась, стоит помнить о запрещённых фразах, которые не следует использовать.

Как он объяснил в разговоре с порталом «Прайм», мошенники могут использовать личные данные для звонка в банк или иную службу, где существует функция распознавания голоса. Юрист напомнил, что наиболее часто злоумышленники выманивают данные карты якобы для пресечения кражи средств. При первых признаках такого поведения разговор с преступниками нужно прерывать.

Кроме того, он заявил, что при разговоре с мошенниками нельзя говорить слова «да», «нет» и различные цифры, которые могут записать на диктофон.

«Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег – не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте», – заявил Редин.

Амител

Змеиногорский вестник