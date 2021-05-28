Змеиногорск: Юный эколог школьного лесничества из Змеиногорска Светлана Власова стала лауреатом всероссийского конкурса

25 Мая 2021 Юный эколог школьного лесничества из Змеиногорска Светлана Власова стала лауреатом всероссийского конкурса Эколог школьного лесничества «ЮнКомЛес» ученица 10 класса МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3» Светлана Власова приняла участие в очном туре Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021″(руководитель Зубова Е. А.) , в котором по результатам заочного тура Света одержала победу.

Главной задачей конкурса является вовлечение школьников в работу над проектами в области применения цифровых и биотехнологий в сельском хозяйстве, роботизации АПК, использования дронов в сельском хозяйстве, пропаганда профессий АПК. Светлана выбрала направление Агророботы, в результате прохождения испытаний данной номинации, старшеклассница получила теоретические и практические знания в области конструкции агророботов, управления агророботом в помещении и на полигоне.

По результатам очного тура Светлана Власова заняла 3 место и стала лауреатом Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» и была приглашёна на финал конкурса в г. Новосибирск.

Поздравляем Свету и желаем дальнейших успехов!

Школа выражает благодарность за оказание финансовой помощи для поездки в АГУ г. Барнаула КАУ» Боровлянский Лесхоз», начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-Колыванскому лесничеству С. В. Суслову.

Змеиногорский вестник