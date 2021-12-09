Змеиногорск: Юные экологи провели акцию — «Помоги птицам зимой!»

6 Декабря 2021 Юные экологи провели акцию — "Помоги птицам зимой!" Зима – тяжелое время года для всех птиц, но не из-за холода и морозов, а из-за того, что с наступлением холодов исчезает или значительно сокращается их кормовая база. Для того чтобы не замерзнуть им требуется много энергии для согревания, а для этого нужно постоянно пополнять ее – питаться, причем чаше и больше, чем в летний период времени.

«Сытому морозы не страшны» — так можно сказать о птицах. Зимний день короток и время на поиск пищи у птиц немного. Поэтому зимой многие из этих птиц перебираются ближе к человеку, в города поселки и деревни, потому что здесь им легче прокормиться и выжить.

В рамках акции «Помоги птицам зимой!» экологи школьного лесничества «ЮнКомЛес» Рыбалкина София и Штырц Дарья при поддержки начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений Суслова С. В. и и.о. начальника ЛХУ Зубова А. С. провели встречу с воспитанниками старшей группы д/с «Улыбка».

Юнкомовцы побеседовали с ребятами о значимости кормушек в зимнее время года, познакомили с зимним рационом птиц в кормушке и рассказали как можно сделать кормушки дома.

В итоге беседы экологи преподнесли в дар кормушки, изготовленные сотрудниками Змеиногорского мастерского участка, и витаминный подарок!

Змеиногорский вестник