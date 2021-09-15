Змеиногорск: Юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия» стартовал в Сочи. Вчера с журналистами встретился Сергей Лавров

11 Сентября 2021 Юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия» стартовал в Сочи. Вчера с журналистами встретился Сергей Лавров Министр иностранных дел России вчера побывал Сергей Лавров на форуме «Вся Россия – 2021», организованном Союзом журналистов России в Сочи.

Глава российского МИДа пообщался с делегатами в форме открытого диалога.

«Мы живем в эпоху настоящего информационного взрыва, понимая, что эффективность любого политического шага, в том числе и на международной арене, только повышается, если он получает должную оценку в СМИ», – подчеркнул Сергей Лавров.

Сергей Викторович Лавров зачитал обращение Президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям юбилейного XXV форума «Вся Россия-2021». Отметил, что мероприятие помогает развитию современных и качественных СМИ в стране.

«Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах — современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии», — говорится в приветствии. Путин отметил, что встречи форума всегда становятся значимым событием в медиасообществе и отличаются насыщенной повесткой, обстоятельным, заинтересованным общением участников.

На всех присутствующих на этой встрече глава МИДа произвел огромное впечатление своей харизматичностью, искренностью и энергичностью.

Сергей Лавров обсудил с работниками массмедиа борьбу с фейками, цифровую безопасность и роль СМИ в диалоге между обществом и властью.

«Сегодня, когда информационное пространство заполнено мгновенными новостями — и нормальными, и фейковыми, которые разлетаются по всему миру, важно поддерживать честную журналистику», — подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Для нас, работа на форуме и такие встречи означают высокое признание профессии журналиста в современном обществе.

Змеиногорский вестник