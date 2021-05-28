Змеиногорск: Турция предложила России возобновить полеты на популярные курорты

24 Мая 2021 Турция предложила России возобновить полеты на популярные курорты Турецкая сторона предложила России модель формирования условий безопасного туризма – ранее ее применили по отношению к Германии. Согласно ей, полеты возобновятся в первую очередь в курортные регионы. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

«Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже – в Измир», – рассказал он, отметив, что в этих регионах прирост новых случаев заражения коронавирусом на 50% ниже среднего показателя по Турции, пишет РИА Новости.

«К тому же там отели в основном работают по системе «все включено», – продолжил Эрсой. – На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию».

Авиасообщение между Турцией и Россией было приостановлено в апреле. Решение о том, когда возобновятся перелеты, до сих пор не принято. По мнению бизнесмена и обозревателя турецкого издания Джале Озгентюрка, возвращения российских туристов в Турцию можно не ждать как минимум до июля. При этом результат, вероятнее всего, будет зависеть больше от политической обстановки, чем от ситуации с коронавирусом.

При этом в Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) заявили, что рассчитывают на нормализацию с заболеваемостью коронавирусом уже к началу лета. Там рассказали, что турецкие турагентства работают, а на курорте по-прежнему ждут россиян.

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Змеиногорский вестник