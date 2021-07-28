Змеиногорск: Турция намерена ужесточить антиковидные меры для российских туристов

25 Июля 2021 Турция намерена ужесточить антиковидные меры для российских туристов Турции необходимо ужесточить антиковидные меры по отношению к российским туристам. С таким заявлением выступил глава союза инфекционистов страны Мехмет Джейхан.

В субботу, 24 июля, суточный прирост выявленных случаев ковида в Турции стал максимальным с 12 мая — 12 381. Более того, с начала июля он увеличился почти втрое. Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии, отметило РИА «Новости».

«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», — написал Джейхан.

По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше шести лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном ими заболевании за последние полгода.

Привитым туристам, в том числе и «Спутником V», достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами вакцины. С момента прививки вторым компонентом вакцины должно пройти не меньше 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен содержать данные загранпаспорта и быть на английском языке.

С середины апреля заболеваемость в Турции стала снижаться, а в июне цифры стабилизировались. Но с середины июля показатели стали увеличиваться.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации власти России закрывали авиасообщение с Турцией. Самолеты снова начали летать на курорты с 22 июня. Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил выполнять регулярные и чартерные рейсы. В конце июля министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой предупредил, что Турция может закрыть границы для туристов.

https://360tv.ru/news/puteshestviya/turtsija-namerena-uzhestochit-antikovidnye-mery-dlja-rossijskih-…

Змеиногорский вестник