Змеиногорск: Три больных коронавирусом ребенка умерли в Алтайском крае

5 Декабря 2021 Три больных коронавирусом ребенка умерли в Алтайском крае В Алтайском крае умерли три ребенка, которые болели коронавирусной инфекцией, пишет «КП-Барнаул» со ссылкой на краевой минздрав.

Первый случай смерти наступил непосредственно от ковида, два других связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у детей.

«После длительного лечения специалистам удалось победить COVID-19, но те процессы, которые были запущены в организме агрессивной инфекцией спровоцировали более тяжелое течение сопутствующего заболевания и привели к необратимым последствиям», — сообщили в ведомстве.

С сентября медики отмечают наличие тяжелых форм течения ковида у детей, рассказала главный детский инфекционист региона Галина Филиппова.

Тяжелые формы встречаются у подростков, а также у детей с сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями в виде гематологических проблем и пороков сердца.

В ковидном госпитале для детей на базе Городской больницы № 11 в отделении реанимации сейчас находятся три ребенка, один из них на аппарате ИВЛ.

https://altapress.ru/zhizn/story/tri-bolnih-koronavirusom-rebenka-umerli-v-altayskom-krae-297473

Змеиногорский вестник