Змеиногорск: Три беременные женщины с COVID-19 умерли в Алтайском крае

20 Октября 2021 Три беременные женщины с COVID-19 умерли в Алтайском крае В Алтайском крае за последний месяц умерли три беременные женщины, инфицированные коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

По данные ресурса, пациентки в положении проходили лечение в ковидных госпиталях, однако медики не смогли их спасти.

Сроки беременности погибших не уточняются.

В разговоре с журналистами врачи, работающие в «красных зонах», рассказали, что в отличие от прошлого года, когда чаще болели пожилые, сейчас самая большая категория пациентов – это люди трудоспособного возраста.

https://tolknews.ru/medicina/64904-pravda-li-chto-v-altayskom-krae-umerli-beremennie-s-covid

Змеиногорский вестник