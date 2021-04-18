Змеиногорск: Торги за алтайское месторождение полиметаллов стоимостью в 2,1 млрд рублей не состоялись

14 Апреля 2021 Торги за алтайское месторождение полиметаллов стоимостью в 2,1 млрд рублей не состоялись

Конкурс на продажу Захаровского месторождения полиметаллической руды в Алтайском крае не состоялся. На объект стоимостью за 2,1 млрд рублей не нашлось покупателей.

Как сообщает ТАСС, конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок. По словам начальника департамента по недропользованию в СФО (Роснедра) Алексей Партолин, объявить конкурс вновь могут в том случае, если на месторождение найдутся претенденты, однако в этом есть сомнения из-за высокой стоимости объекта.

Ранее разработку Захаровского месторождения вела китайская компания «Косстоун». За шесть лет организация вложила в проект 1,5 млрд рублей, однако рудник и обогатительную фабрику тут так и не построили.

Амител

Змеиногорский вестник