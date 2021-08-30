Змеиногорск: Торфяные болота Тигирекского заповедника – уникальные и полезные ландшафты

27 Августа 2021 Торфяные болота Тигирекского заповедника – уникальные и полезные ландшафты

На территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны продолжается реализация проекта «Ландшафты северо-западного Алтая: от русских первопроходцев и малого ледникового периода до экологического туризма и глобального потепления», поддержанного Русским географическим обществом (грант № 03/2021-И).

По словам руководителя проекта доктора географических наук Д.В. Черных среди ландшафтов заповедника особый интерес представляют торфяные болота. И хотя в горах торфяники явление достаточно редкое, в Тигирекском заповеднике и на прилегающих к нему территориях они встречаются. «Развитию торфяников в горах, – говорит Дмитрий Черных, – препятствуют уклоны местности, в связи с чем здесь мало участков, где влага может застаиваться. Однако относительно теплый и влажный климат Северо-Западного Алтая в сочетании с плоским рельефом долин вполне благоприятствуют накоплению торфа. В ходе нашей экспедиции в заповедник торфяники фиксировались на разных высотных уровнях гор, в высотном диапазоне более 1000 м, начиная от низкогорий в окрестностях пос. Тигирек и заканчивая субальпийским поясом».

Чем же так интересны торфяные болота? Как считает Дмитрий Черных, они предоставляют человеку разнообразные блага, иначе – экосистемные услуги: «Одна из таких услуг связана со способностью торфяных болот перераспределять речной сток в течение года и осуществлять стокорегулирование. Торф является своеобразной губкой, он может аккумулировать огромное количество воды, во много раз превышающее его собственную массу. Поэтому на реках, в бассейнах которых есть торфяники, уровень воды меньше колеблется в течение года. В период весеннего снеготаяния и во время сильных дождей торфяники накапливают воду, препятствуя ее поступлению в реки и, тем самым, снижая пиковые уровни во время половодий и паводков, а в сухие периоды – постепенно отдают воду, не давая рекам пересыхать и мелеть. Другая важная функция торфяных болот заключается в связывании большого количества углерода органическим веществом торфа. Таким образом торфяники препятствуют поступлению углерода в атмосферу, тем самым сдерживают парниковый эффект и потепление климата. Кроме этого, торфяные болота характеризуются специфическим биологическим разнообразием».

Важнейшей же, на взгляд Дмитрия Черных, экосистемной услугой торфяников является хранение и предоставление информации о ландшафтных обстановках прошлого. Накапливаясь год за годом на протяжении тысячелетий, торфяная залежь «записывает» в своих слоях информацию о тех изменениях, которые происходили как в самом болоте, так и на окружающих пространствах. «Изучение образцов, отобранных из торфяных залежей в охранной зоне Тигирекского заповедника, поможет пролить свет на некоторые вопросы, связанные с динамикой природных условий за последние столетия. Некоторые предварительные выводы можно сделать уже сейчас. Так, в торфяной залежи, обнаруженной нами в пойме р. Белая, в её верхнем течении, встречаются прослойки песка и гравия, свидетельствующие о периодическом увеличении водности реки», – констатирует Дмитрий Черных.

Змеиногорский вестник