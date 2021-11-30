Змеиногорск: Только в двух районах и городе Алтайского края уровень вакцинации превысил 70%

26 Ноября 2021 Только в двух районах и городе Алтайского края уровень вакцинации превысил 70% В Роспотребнадзоре считают, что если сегодня не предпринять реальных шагов по ускорению темпов вакцинации, «мы ковид не победим никогда».

Самый высокий уровень вакцинации от ковида на 25 ноября показали Ельцовский (73% от плана) и Завьяловский (70% от плана) районы, в ЦРБ именно этих муниципалитетов прививки сделала наибольшая доля взрослого населения. Это следует из данных регионального минздрава, которые предоставил депутатам краевого парламента на правительственном часе Дмитрий Попов, глава ведомства.

Аутсайдерами вакцинации являются больницы Локтевского района (36%) и Заринска (37%). Ниже можно посмотреть раскладку по районам.

Процент выполнения считался от плана, который составляет 80% взрослых жителей, по региону в целом это 1,449 млн человек. Напомним, что именно столько людей нужно вакцинировать, чтобы в обществе сформировался коллективный иммунитет к инфекции. Сейчас полностью привиты 822,2 тыс. жителей, еще более 130 тыс. получили первую дозу.

Всего в крае вакцинируется 42% от общей численности жителей, 51% – от взрослого населения, людей старше 60 лет – 59%.

По данным на 19 ноября, когда в регионе сделали прививки 40,3% жителей, Алтайский край занимал 20-е место с конца среди 85 регионов России по уровню вакцинации.

Ульяна Калинина, замруководителя краевого Роспотребнадзора, на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» сказала, что для выхода на популяционный иммунитет привитыми и вовсе должны быть 90-95% населения.

«При таких темпах вакцинации в крае мы сможем достичь этого только к маю следующего года, когда значительной части населения пора будет ревакцинироваться. И если мы сегодня не предпримем реальных шагов, мы ковид не победим никогда», – сказал спикер АКЗС.

Среди городов наилучший показатель – у Белокурихи, где достигли 80% от плана. Далее следуют:

Новоалтайск – 56%,

Бийск – 53%,

Барнаул – 50%,

Рубцовск – 49%.



По районам представлены такие данные (по убыванию):

Ельцовский – 73%,

Завьяловский – 70%,

Рубцовский – 64%,

Залесовский – 61%,

Баевский и Кулундинский – по 57%,

Мамонтовский и Целинный – по 56%,

Тюменцевский и Волчихинский – по 55%,

Кытмановский, Топчихинский и Михайловский – по 54%,

Змеиногорский – 53%,

Тогульский – 52%,

Крутихинский, Ребрихинский, Родинский – по 51%,

Красногорский и Бурлинский – по 50%,

Романовский, Благовещенский – по 49%,

Косихинский, Советский – по 48%,

Петропавловский, Курьинский, Новочихинский, Усть-Пристанский, Панкрушихинский – по 47%,

Калманский и Бийский – по 46%,

Быстроистокский, Зональный, Смоленский, Троицкий, Угловский – по 45%,

Егорьевский, Солтонский – по 44%,

Немецкий национальный, Чарышский, Хабарский – по 43%,

Алтайский, Шелаболихинский – по 42%,

Поспелихинский, Краснощековский, Шипуновский – по 41%,

Ключевский, Усть-Калманский – по 38%,

Заринский – 37%,

Локтевский – 36%.

https://tolknews.ru/medicina/66789-kakie-tempi-vaktsinatsii-po-gorodam-i-rayonam-altayskogo-kraya

Змеиногорский вестник