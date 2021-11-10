Змеиногорск: Только один знак разбудит свою интуицию. Астрологический прогноз на 8−14 ноября

8 Ноября 2021 Только один знак разбудит свою интуицию. Астрологический прогноз на 8−14 ноября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Неделя с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака будет обусловлена продвижением тех дел, которые они задумали. Вы заметите, что все дается намного легче, чем обычно. Пользуйтесь моментом! Не стойте на месте.

Овен

Овнам на этой неделе будет присуща острота и стремительность действий. Вы будете точны и уверены! Однако не стоит слишком увлекаться внешними процессами. Иначе вы рискуете подорвать свое здоровье!

Телец

Тельцы на этой неделе всех сразят своей интуицией! И результаты будут еще лучше, если вы начнете больше доверять своему чутью! Старайтесь не только думать на этой неделе, но и чувствовать.

Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит уделить больше времени своему партнеру. Ваш любимый человек нуждается в вашем внимании и поддержке. И для этого не требуется много времени и сил! Несколько добрых слов и у вас опять будет все в порядке.

Рак

Ракам необходимо быть более аккуратными в общении с окружающими. Ваши слова могут быть превратно истолкованы и обращены против вас! Если же вы все-таки решили войти в противостояние с кем-то, то будьте очень внимательны и в словах, и в эмоциях!

Лев

Если Львам захочется на этой неделе совершить широкий жест, то этим нужно обязательно воспользоваться. Окружающие нуждаются в вашей щедрости, энергии и харизме. Устройте людям небольшой праздник и они будут вам длительное время благодарны!

Дева

Девам стоит обратить внимание на то пространство, в котором они сейчас находятся. Полностью ли оно вас удовлетворяет? Чувствуйте ли вы себя комфортно в этом месте? Может, пришло время сменить его?

Весы

Весам стоит присмотреться к тем людям, которые их окружают. Где-то среди них есть недоброжелатель, который может навредить! Будьте внимательны и осторожны!

Скорпион

Скорпионам стоит посмотреть на свои забытые хобби и увлечения. Возможно, там и скрывается разрешение ваших проблем в жизни! Отвлекитесь от суеты и займитесь любимым делом.

Стрелец

Пришло время разобраться со своим гардеробом и внешним видом в целом! Может быть, пора выкинуть старые башмаки и затертые кофты. Какими бы милыми и теплыми они ни казались сейчас.

Козерог

Если Козероги будут также критиковать своих близких, то в итоге останутся одни. Даже если на 100% правы! Помолчите или вдохновите и похвалите за что-то собеседника.

Водолей

Водолеи вдруг станут нужны всем вокруг. Просто начнут разрываться на части. Это, конечно, очень приятно, но постарайтесь не растерять себя и не выгореть. Согласитесь, очень высокая цена за добрые поступки!

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут пострадать от вины, которую им будут навязывать окружающее. Вам как никогда нужно учиться отстаивать свои границы. А свои ошибки признавайте, исправляйте и двигайтесь дальше.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Алтапресс

Змеиногорский вестник