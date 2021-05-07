Змеиногорск: Титул «Вожатый года -2021» теперь у нас, в Змеиногорске!

4 Мая 2021 Титул «Вожатый года -2021» теперь у нас, в Змеиногорске! Наталья Сергеевна Иванченко — старшая вожатая МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района — стала «Вожатый года -2021»!

Наталья достойно прошла все задания и стала победителем конкурса. Помогала в подготовке выступления победительницы координатор детского движения в Змеиногорском районе — Ирина Петровна Кудинова.

На церемонии награждения присутствовали министр образования Алтайског края М.А.Костенко, депутат АКЗС — И.В.Солнцева, председатель краевой организации профсоюзов образования и науки Ю.Г.Абдулаев, председатель АК СДПО Т.В.Величко. Гости отметили важность, актуальность и востребовательность воспитательной работы в школах. М.А.Костенко: «Именно воспитательная работа – это Фундамент патриотизма, любви к людям и родине будущих поколений детей»

Участие в краевом конкурсе «Вожатый года Алтая» для вожатых и руководителей детских объединений становится отправной точкой в реализации инновационных, социально значимых проектов, авторских программ. От души поздравляем Наталью Сергеевну и весь район с достойным результатом! Так держать!

Змеиногорский вестник