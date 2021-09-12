Змеиногорск: «Тихо, быстро и страшно». Руководитель алтайской «Лизы Алерт» рассказал, как пропадают дети

9 Сентября 2021 "Тихо, быстро и страшно". Руководитель алтайской "Лизы Алерт" рассказал, как пропадают дети

Седьмого сентября Россию потрясла новость об убийстве двух десятилетних девочек в Киселёвске. Их заманил рецидивист, ранее уже отсидевший за насилие над детьми. А в августе в Алтайском крае 40-летний мужчина несколько дней держал в подвале двенадцатилетнюю школьницу из Бийска. В конце лета на реке недалеко от Барнаула нашли останки ребёнка, которые, предположительно, принадлежат Ксюше Боковой. Девочка пропала семь лет назад, и с тех пор о ней ничего не было известно. Что сделать, чтобы дети не терялись и как их защитить, в «Переговорке» на amic.ru рассказал руководитель регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Андрей Мамаев.

Кто в «Переговорке»

Андрей Мамаев родился 20 февраля 1980 года. В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России. До 2004 года работал в органах внутренних дел, затем – в коммерческих организациях на разных должностях. Сейчас – исполнительный директор Неверовской дробильно-сортировочной фабрики.

Добровольческую деятельность в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» начал в 2016 году. С 2017 года – руководитель регионального отделения. Также является директором АНО «Центр поиска пропавших людей в Алтайском крае».

01:28 Андрей Мамаев рассказывает известные ему обстоятельства похищения 12-летней бийчанки. Злоумышленник выследил девочку, когда она каталась на велосипеде по полевой дороге рядом с лесом. «Беспечность родителей некоторым образом явилась причиной произошедшего. Мы, как родители, обязаны обеспечить безопасное существование своих детей, все меры для этого предпринять и предполагать любые события, которые могут произойти с нашим ребёнком, в том числе и неблагоприятные», – говорит эксперт.

03:30 «Разумный контроль» за детьми – способ повысить их безопасность. Дети перенимают правила, которые практикуют в семье взрослые. Самое простое правило, которое волонтёры «Лизы Алерт» рекомендуют соблюдать всем без исключения, – «вышел – позвонил, зашёл – позвонил». Ему нужно следовать, куда бы ни отправился человек, в том числе и в светлое время суток.

05:48 Эксперт объясняет, как вышло, что тело пропавшей Ксении Боковой не могли найти семь лет. А сейчас останки, которые, предположительно, принадлежат ей, обнаружили в одном из мест поиска: «Значение имели природные факторы. На момент пропажи девочки река была полноводной».

06:57 В России ежегодно разыскивается порядка 15-18 тыс. несовершеннолетних. Лето в этом смысле – самая горячая пора, потому что на улице «благоприятные условия для ухода из дома несовершеннолетних».

08:37 Уходя из дома, дети «хотят сбежать от реальности» – то есть от тех проблем, которые им страшно решать. Среди них – плохие оценки в школе, конфликты в семье и так далее. Им кажется, что все эти проблемы станут для родителей мелкими на фоне пропажи самого ребёнка на несколько дней. Часто такие дети не осознают, какой опасности себя подвергают и насколько вырастает для них риск встретиться с преступником.

10:57 Андрей Мамаев рассказывает о самых простых, но очень эффективных правилах, которые могут уберечь от беды.

12:40 Что делать ребёнку, если ему не угрожают, но кажется, что следят или преследуют: зайти в магазин или другое людное место, посмотреть, как ведёт себя предполагаемый злоумышленник. Если он зашёл туда же, обратиться к взрослому, исполняющему служебные обязанности (продавец в магазине, полицейский), или к маме с ребёнком и объяснить ситуацию.

14:00 Дети ведут себя тихо, когда их похищают преступники, потому что их так учат родители: любой взрослый априори авторитет. По мнению Андрея Мамаева, это ошибка, так делать не нужно. Один из способов обескуражить похитителя – бросить камень в окно автомобиля или витрину магазина. Это точно привлечёт внимание людей, а проблемы будут у взрослых, а не у ребёнка.

16:59 Если дядя или тётя говорят, что они приехали по просьбе родителей – пусть назовут пароль. Его должны знать только члены семьи и близкие. И это реально спасает жизни.

18:38 В Алтайском крае случаются «ложные похищения». Мама ребёнка подаёт заявление о его пропаже, заранее зная, что из детского сада малыша забрал отец, с которым она в разводе и в плохих отношениях.

19:21 О том, кто становятся добровольцами при поиске пропавших и зачем им это надо. Мамаев объясняет: обычно люди откликаются на истории, которые им «отзываются». Например, те, у кого в семье есть бабушка с деменцией, приходят искать пожилых людей. Также поисковик рассказал, можно ли во время поисков вычислить преступника, который якобы тоже «разыскивает» пропавшего.

21:42 «Потому что я могу это делать». Андрей Мамаев объясняет, почему он сам занимается поисками людей. И вспоминает историю, которая его потрясла: мальчик ушёл из дома, а спустя время его нашли замёрзшим на одном из дачных участков под Барнаулом.

23:35 «Дети не обязаны понимать взрослых, потому что им не 30 и не 40 лет, а, например, 12. А вы вот ребёнка обязаны понять, потому что вам 12 было, а ему 30 ещё не было», – говорит Мамаев.

25:59 Многие считают, что когда человек тонет, он кричит и зовёт на помощь. Но в реальности это происходит иначе – «тихо, быстро и страшно», объясняет эксперт.

25:54 Волонтёры «Лизы Алерт» проводят встречи с детьми и родителями, рассказывают о правилах безопасности. Добровольцев поискового отряда можно пригласить в школы, чтобы они на примерах объяснили, что делать и как себя вести, чтобы избежать беды.

27:53 Когда подросток заявляет, что он уже взрослый, и требует отпускать его гулять допоздна, Андрей Мамаев предлагает передать ему не только взрослые «свободы», но также и взрослые обязанности: самостоятельное приготовление еды, стирку одежды и другие. По его словам, обычно через три-четыре дня подросток решает, что всё-таки побудет ребёнком ещё.

Амител

Змеиногорский вестник