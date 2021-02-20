Змеиногорск: Тяжелая цифра. Алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год

17 Февраля 2021 Тяжелая цифра. Алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год Количество пенсионеров, которых обслуживает алтайское отделение ПФР, сократилось в 2020 году на 15 тыс., при этом количество умерших пенсионеров оказалось на 4,5 тыс. больше, чем годом раньше. Управляющий отделением Борис Трофимов, озвучивший данные о смертности, не объясняет их. Но говорит, что в отделении ПФР сделали все, чтобы снизить риск заражения коронавирусом для людей старшего возраста в клиентских службах фонда.

Тяжелые цифры

По данным на 1 февраля, отделение ПФР по Алтайскому краю обслуживает 739,8 тыс. пенсионеров. В 2020 году пенсионеров стало меньше на 15 тыс. человек, сообщил Борис Трофимов.

Уже назывались две причины уменьшения количества пенсионеров: повышение пенсионного возраста и повышенная смертность людей старшего возраста. Сокращение пенсионеров в стране (как и в Алтайском крае) началось в 2019 году.

У тысяч россиян отодвинулись сроки выхода на заслуженный отдых. «Отток», связанный с отсрочкой назначения пенсий и смертностью, превысил «приток» новых пенсионеров.

В 2019 году количество пенсионеров в крае сократилось на 7,9 тыс. В 2020 году «отток» увеличился, в том числе за счет более высокой смертности пожилых людей.

И вот Борис Трофимов впервые озвучил данные о смертности среди алтайских пенсионеров в 2020 году.

«Назову вам тяжелую цифру: в прошлом году увеличилось количество летальных исходов пенсионеров относительно предыдущего года на 4,5 тысяч», — констатировал управляющий отделением ПФР.

Так, в 2019 году в Алтайском крае умер 24 191 пенсионер. В 2020-м — 28 587. Тяжелые цифры.

211 млн рублей было выплачено в качестве пособия по погребению в 2020 году жителям Алтайского края.

Алтайский ПФР в цифрах (на 1 февраля 2021 года)



Количество пенсионеров 739 804.

В том числе по старости 618 795.

Социальные пенсии 73 595.

По потере кормильца 21 626.

По инвалидности 20 832.

Средний размер пенсий

По старости 15 291 рублей.

По инвалидности 9 846,97 рублей.

По случаю потери кормильца 12 498,26 рублей.

Социальная пенсия 9621,33 рубля.

Надежда Скалон

https://altapress.ru/ekonomika/story/tyazhelaya-tsifra-altayskiy-pfr-vpervie-obnarodoval-dannie-ob-u…

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