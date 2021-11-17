Змеиногорск: Теперь не только ТЦ. Куда в Алтайском крае с 15 ноября начнут пускать по QR-кодам?

15 Ноября 2021 Теперь не только ТЦ. Куда в Алтайском крае с 15 ноября начнут пускать по QR-кодам? В Алтайском крае с 15 ноября станет намного меньше мест, где вам будут рады без QR-кода. Напомним, указ о введении пропускной системы 27 октября подписал губернатор региона Виктор Томенко. Причём QR-коды решили внедрять в два этапа: с 30 октября по ним пускают в ТЦ, а остальным заведениям дали 15 дней «отсрочки».

Правда, многих жителей региона новая система возмутила. Уже через пару дней они начали сбор подписей за отмену QR-кодов. А владельцы ТЦ пожаловались губернатору, что пропускная система ещё глубже загоняет отрасль в кризис. Но об отмене антиковидных мер пока нет и речи. Поэтому уже с этого понедельника нам понадобится QR-код, чтобы потренироваться в спортзале, поесть в ресторане или сходить в кино.

Продовольственные магазины

За продуктами вы, как и раньше, сможете ходить без QR-кода. Продовольственные магазины относятся к жизнеобеспечивающим учреждениям, а потому доступ туда должны иметь все, считают в нашем правительстве.

Кафе и рестораны

В заведения общепита с 15 ноября будут пускать по QR-коду. Исключение – столовые, которые работают при предприятиях. Туда сотрудники будут проходить, как обычно.

В остальных случаях непривитые и непереболевшие смогут покупать еду только на вынос.

Фитнес-центры

В фитнес-центры и на другие спортивные объекты с понедельника вход тоже будут осуществлять только по QR-кодам. Владельцы спортклубов уже готовятся к тому, что залы опустеют. Но это пока единственный выход, чтобы не закрывать фитнес-индустрию совсем. Более того, в мэрии Барнаула уже заявили, что пропускную систему введут даже на катках и лыжных базах города. Но предъявлять QR-код придётся только тем, кто берёт инвентарь напрокат.

Больницы и поликлиники

Для посещения медучреждений QR-код не нужен.

Аптеки

За лекарствами вы тоже можете ходить без QR-кода.

Клубы

В клубы с 15 ноября без QR-кодов вас никто не пустит. Кроме того, работать таким заведениям разрешено только до 23:00. По крайней мере, согласно указу губернатора, это должно быть именно так.

Концертные залы

Вход на концерты и выступления с 15 ноября – только по QR-кодам. Кроме того, зал может быть заполнен не более чем наполовину, причём зрителей должно быть не более 500 человек.

Музеи, кино и театры

С кинотеатрами, театрами и другими культурными учреждениями – та же история, что и с концертными залами: посещать их могут только люди с QR-кодами, а заполняемость не должна превышать 50%.

Банки

В офисы кредитных организаций вы, как и прежде, сможете попасть без QR-кода.

Бассейны

Искупаться без QR-кода у вас, увы, не получится. Придётся доказать, что вы вакцинировались или переболели.

Школы и детсады

Учреждения для детей формат работы не поменяют. Ни детям, ни родителям QR-коды не нужны.

Гостиницы и санатории

Отели, гостиницы и санатории с 15 ноября будут размещать только постояльцев с QR-кодами.

Общественный транспорт

В автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках у вас никто QR-код не попросит. Поэтому вы спокойно можете ездить, как и раньше. Только не забывайте про маску – их в транспорте носить обязательно. В противном случае можно нарваться на штраф. Кроме того, это ради вашей же безопасности: в час пик скученность в автобусе намного больше, чем в любом кафе.

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Змеиногорский вестник