Змеиногорск: Танцевать нельзя, купаться можно. Что запретили в Алтайском крае с 5 июля 2021 года

5 Июля 2021 Танцевать нельзя, купаться можно. Что запретили в Алтайском крае с 5 июля 2021 года

5 июля 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Глава региона подчеркнул, что около 500 человек сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Медики испытывают перенагрузку. Остановить ухудшение ситуации, по его словам, можно через новые ограничения, разорвав этим «цепочки передачи вируса» и проведение вакцинации – это вторая часть. Согласно нововведениям, временно под запрет попали проведение дискотек в ночных клубах. Зато работа пляжей разрешена. Подробности в нашем материале.

1

Что? Дискотеки в ночных клубах запретили?

Временно. Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае ухудшается, а потому на заседании оперштаба было принято решение временно запретить массовые и зрелищно-развлекательные мероприятия, в которые попали и дискотеки в ночных клубах.

2

А вообще клубы работать будут?

Согласно указу губернатора, такие учреждения клубного типа, а также театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные объекты и цирки работать могут. Но при заполняемости не более 50% от вместимости.

3

А пляжи и бассейны?

Работа пляжей разрешена, если у них есть все необходимые санитарно-эпидемиологические заключения. Также могут работать и открытые бассейны, но для них действуют те же правила, что и для других спортивных объектов: работа бассейнов разрешена при условии заполнения не более 50% от вместимости.

4

Неужели в Алтайском крае настолько ухудшилась обстановка?

Да. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, ситуация по коронавирусу в регионе продолжает ухудшаться. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ уже превышен в два раза. Отмечается и рост больных коронавирусом. Министр сообщил, что очень серьезно выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. За неделю зафиксирован прирост на 38%. В сутки «скорая помощь» в Барнауле принимает около 1300 вызовов при норме 700.

Сейчас в крае развернули 3568 коек в ковидных госпиталях, из них за последнюю неделю — 671 койку. В ближайшие дни в Горбольнице откроют еще 435 коек.

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что медицинская система испытывает перегрузку.

5

А обязательную вакцинацию в Алтайском крае не введут?

В этом указе губернатора информации о введении обязательной вакцинации нет. Но ранее 5 июля замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на пресс-конференции сообщила, что проект постановления об обязательной вакцинации для определенных категорий граждан в Алтайском крае уже подготовлен и находится на рассмотрении и согласовании. По ее предположению, решение будет принято уже на этой неделе. Также она ответила, что обязательная вакцинация затронет тех, кто много работает с населением. Для всех остальных прививка будет по-прежнему добровольной.

Министр Попов сообщил, что в настоящий момент в регионе прививаются 359 487 человек. Из них 93 332 человека получили первую прививку и 266 155 — полностью привиты. В субботу 3 июля в Алтайский край поступила очередная партия вакцины Спутник V. Более 40 тысяч доз распределены между медицинскими организациями края. На этой неделе ждем еще около 38 тысяч комплектов, уточнил министр здравоохранения.

6

Недавно же уже вводили в Алтайском крае какие-то ограничения?

Да, 22 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ о запрете массовых мероприятий в регионе, в которых участвуют более тысячи человек.Тогда же он ввел ограничения на количество посетителей в театрах и кинотеатрах и спортивных учреждениях: не более 50% от заполняемости.

Кроме того, в регионе по-прежнему действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Предпринимателям запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок. А работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый либо посменный режим работы, чтобы снизить скопление людей в общественном транспорте.

Амител

Змеиногорский вестник