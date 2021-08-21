ГОРНЯК22 21.08.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Таиланд откроет границы для привитых россиян

Горняк22
12 часов Ago

19 Августа 2021 Таиланд откроет границы для привитых россиян

Власти Таиланда будут принимать документы о вакцинации от россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в стране.

«В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинации которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», – сказано в сообщении.

Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.

После вступления изменений в законную силу Таиланд начнёт принимать и российские вакцины.

Амител

Змеиногорский вестник

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