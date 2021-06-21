Змеиногорск: Табун во главе с барашком снова гуляет по исторической площади в Змеиногорске

17 Июня 2021 Табун во главе с барашком снова гуляет по исторической площади в Змеиногорске Эти фотографии нам только что прислали наши читатели. Как видите, этот табунчик чувствует себя вполне комфортно, разгуливая по исторической площади. Снова задаем вопрос: КОГДА власть Змеиногорска наведет порядок? Или эти фотографии тоже стоит направить в краевые ведомства?

Или у нас в Змеиногорске приняли решение выставлять перед туристами и гостями города эти экспонаты, как символы истории времен Демидовых?!

Змеиногорский вестник