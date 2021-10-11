Змеиногорск: Табак и бензин сильнее всего подорожают к концу года

8 Октября 2021 Табак и бензин сильнее всего подорожают к концу года

К концу 2021 года в стране существенно подорожают непродовольственные товары, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Инфляция в этом секторе составит 7,2% к декабрю 2020-го. Сюда входят бензин, табачные изделия, стройматерилы, ткани и т.д.

Также ожидается, что на 6,6% к концу года подорожает продовольствие без учета овощей и фруктов, и на 5,3% повысятся цены на продовольствие в целом.

Наименьший же рост цен будет у тарифов ЖКХ — 3,8%.

Ранее сообщалось, что стоимость сигарет в России во втором полугодии 2021 года может вырасти в среднем до 140-145 рублей за пачку со 135 рублей в первом полугодии. По мнению экспертов, это обусловлено повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

Амител

Змеиногорский вестник