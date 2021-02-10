Змеиногорск: Сводка оперштаба на 8 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

8 Февраля 2021 Сводка оперштаба на 8 февраля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 129 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19-7.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 437 человек, в т.ч. 2 701 ребёнок. Выздоровели всего 36 171 (+129) человек. Умерло 2 069 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1283 (+7) человека; иные причины смерти – 786 (+6) человек.

По состоянию на 8 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 677 человек.

Кроме этого, 692 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 349, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

Минздравом края развернуто 3 085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 3 085-1 677-692=716.

28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

425 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 176 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 47, Бийск – 16, Рубцовск – 15, Яровое – 8, Заринск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Локтевский район – 6, Новоалтайск, Бийский, Мамонтовский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Краснощековский, Рубцовский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Целинный районы – по 3 заболевших, Советский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алтайский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солонешенский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 14999, Алейск — 633, Алейский район — 236, Алтайский район — 155, Баевский район — 124, Белокуриха — 279, Бийск — 3184, Бийский район — 250, Благовещенский район — 510, Бурлинский район — 327, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 324, Егорьевский район — 212, Ельцовский район — 18, Завьяловский район — 212, Залесовский район — 268, Заринск — 1214, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 534, Зональный район — 168, Калманский район — 342, Камень-на-Оби — 208, Каменский район — 251, Ключевский район — 235, Косихинский район — 188, Красногорский район — 55, Краснощековский район — 175, Крутихинский район — 123, Кулундинский район — 505, Курьинский район — 191, Кытмановский район — 108, Локтевский район — 571, Мамонтовский район — 233, Михайловский район — 473, Немецкий национальный район — 229, Новичихинский район — 256, Новоалтайск — 1237, Павловский район — 469, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 810, Петропавловский район — 156, Поспелихинский район — 388, Ребрихинский район — 355, Родинский район — 216, Романовский район — 130, Рубцовск — 2746, Рубцовский район — 404, Славгород — 1009, Смоленский район — 196, Советский район — 112, Солонешенский район — 101, Солтонский район — 49, Суетский район — 28, Табунский район — 170, Тальменский район — 749, Тогульский район — 228, Топчихинский район — 318, Третьяковский район — 126, Троицкий район — 258, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 155, Усть-Калманский район — 155, Усть-Пристанский район — 167, Хабарский район — 98, Целинный район — 176, Чарышский район — 89, Шелаболихинский район — 167, Шипуновский район — 356, Яровое – 452.

Из общего числа заболевших 419 случаев – завозные, в т.ч. 169 – из-за рубежа; 23922 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40437 заболевших: 10950 – у больных внебольничной пневмонией, 22114 – у заболевших ОРВИ, в 7373 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1122981 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3869 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4180 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины составило 37 222 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 08.02.2021 года прививается 17 762 (+190) человека, в том числе: 15 213 (+175) человек получили первую прививку; 2 549 (+15) человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник