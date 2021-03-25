Змеиногорск: Сводка оперштаба на 22 марта

22 Марта 2021 Сводка оперштаба на 22 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 65 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-9.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 188 человек, в т.ч. 3 174 ребенка. Выздоровели всего 41 231 (+65) человек. Умерло 2 595 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 726 (+12) человек; иные причины смерти – 869 (+2) человек.

По состоянию на 22 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 330 человек.

Кроме этого, 421 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 302, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 93.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 330-421=615.

6 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 109 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 29, Рубцовск – 18, Бийск – 9, Локтевский район – 8, Алейск – 7, Бийский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Славгород, Ключевской, Мамонтовский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Краснощековский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Кулундинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16563, Алейск — 714, Алейский район — 283, Алтайский район — 172, Баевский район — 131, Белокуриха — 284, Бийск — 3714, Бийский район — 369, Благовещенский район — 594, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 357, Егорьевский район — 240, Ельцовский район — 36, Завьяловский район — 248, Залесовский район — 280, Заринск — 1339, Заринский район — 195, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский район — 390, Камень-на-Оби — 403, Каменский район — 261, Ключевский район — 269, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 223, Крутихинский район — 204, Кулундинский район — 606, Курьинский район — 241, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 655, Мамонтовский район — 287, Михайловский район — 551, Немецкий национальный район — 289, Новичихинский район — 272, Новоалтайск — 1324, Павловский район — 561, Панкрушихинский район — 113, Первомайский район — 856, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 584, Ребрихинский район — 454, Родинский район — 313, Романовский район — 148, Рубцовск — 3195, Рубцовский район — 474, Славгород — 1135, Смоленский район — 213, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 195, Тальменский район — 783, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 369, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 178, Усть-Пристанский район — 200, Хабарский район — 130, Целинный район — 209, Чарышский район — 122, Шелаболихинский район — 205, Шипуновский район — 400, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 459 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 27891 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46188 заболевших: 12168 – у больных внебольничной пневмонией, 26360 – у заболевших ОРВИ, в 7660 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1279699 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 168,90 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1365 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1428 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 85 242 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.



На утро 22.03.2021 года прививается 77 413 (+10) человек, в том числе: 26 664 человека получили первую прививку; 50 749 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник