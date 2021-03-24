Змеиногорск: Сводка оперштаба на 21 марта

21 Марта 2021 Сводка оперштаба на 21 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 101 пациент, умерло 13 человек, от COVID-19-9.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 079 человек, в т.ч. 3 163 ребенка. Выздоровели всего 41166 (+101) человек. Умерло 2 581 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 714 (+9) человек; иные причины смерти – 867 (+4)

По состоянию на 21 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 311 человек.

Кроме этого, 414 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 301, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 93.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 311-414=641.

6 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

470 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 111 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 30, Поспелихинский район – 13, Бийск – 11, Славгород, Смоленский район – по 7 заболевших, Калманский, Локтевский, Павловский районы – по 5 заболевших, Курьинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Краснощековский, Ребрихинский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Рубцовск, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16534, Алейск — 707, Алейский район — 283, Алтайский район — 172, Баевский район — 131,Белокуриха — 284, Бийск — 3705, Бийский район — 365, Благовещенский район — 592, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 357, Егорьевский район — 240, Ельцовский район — 36, Завьяловский район — 248, Залесовский район — 280, Заринск — 1339, Заринский район — 195, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский район — 390, Камень-на-Оби — 402, Каменский район — 261, Ключевский район — 266, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 221, Крутихинский район — 204, Кулундинский район — 605, Курьинский район — 241, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 647, Мамонтовский район — 284, Михайловский район — 551, Немецкий национальный район — 286, Новичихинский район — 272, Новоалтайск — 1324, Павловский район — 561, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 853, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 580, Ребрихинский район — 453, Родинский район — 310, Романовский район — 147, Рубцовск — 3177, Рубцовский район — 473, Славгород — 1132, Смоленский район — 211, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 195, Тальменский район — 783, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 369, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 178, Усть-Пристанский район — 200, Хабарский район — 130, Целинный район — 209, Чарышский район — 122, Шелаболихинский район — 205, Шипуновский район — 400, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 459 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 27808 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46079 заболевших: 12135 – у больных внебольничной пневмонией, 26293 – у заболевших ОРВИ, в 7651 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1278307 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 170,94 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3228 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3624 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.



На утро 21.03.2021 года прививается 77 403 (+150) человека, в том числе: 26 707 человек получили первую прививку; 50 696 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник