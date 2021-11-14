Змеиногорск: Сводка оперштаба на 11 ноября: 510 человек заболели в крае ковидом, 29 — скончались

11 Ноября 2021 Сводка оперштаба на 11 ноября: 510 человек заболели в крае ковидом, 29 — скончались В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 393 пациента, умерло 29 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 94 044 человека, в т. ч. 7463 ребенка. Выздоровели 65 440 человек (+ 393). Умерли 6 600 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 215 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 385 человек (+ 1).

По состоянию на 11 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3844 человека.

Кроме этого, 374 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 846, из них подключено к аппаратам ИВЛ –297.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3844-374=628

42 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

490 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 510 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 130, Бийск — 43, Рубцовск — 31, Заринск — 21, Алейск — 15, Локтевский, Табунский районы — по 12 заболевших, Новоалтайск, Алейский район — по 11, Калманский, Михайловский, Смоленский районы – по 10, Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский, Третьяковский районы — по 9, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский, Угловский районы — по 8, Каменский, Петропавловский, Тогульский районы – по 7, Кулундинский район — 6, Ключевской, Поспелихинский, Родинский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5, ЗАТО Сибирский, Залесовский, Косихинский районы – по 4, Камень-на-Оби, Павловский, Рубцовский районы — по 3, Белокуриха, Крутихинский, Хабарский районы — по 2, Бурлинский, Заринский, Новичихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 31689, Алейск — 1838, Алейский район — 852, Алтайский район — 459, Баевский район — 232, Белокуриха — 507, Бийск — 8409, Бийский район — 1110, Благовещенский район — 1113, Бурлинский район — 516, Быстроистокский район — 139, Волчихинский район — 751, Егорьевский район — 679, Ельцовский район — 144, Завьяловский район — 417, Залесовский район — 454, Заринск — 2783, Заринский район — 399, ЗАТО Сибирский — 189, Змеиногорский район — 1129, Зональный район — 570, Калманский район — 1052, Камень-на-Оби — 1433, Каменский район — 525, Ключевский район — 624, Косихинский район — 422, Красногорский район — 197, Краснощековский район — 415, Крутихинский район — 437, Кулундинский район — 1052, Курьинский район — 569, Кытмановский район — 320, Локтевский район — 1275, Мамонтовский район — 567, Михайловский район — 929, Немецкий национальный район — 604, Новичихинский район — 511, Новоалтайск — 2286, Павловский район — 1056, Панкрушихинский район — 196, Первомайский район — 1405, Петропавловский район — 365, Поспелихинский район — 1003, Ребрихинский район — 780, Родинский район — 520, Романовский район — 365, Рубцовск — 6377, Рубцовский район — 891, Славгород — 2124, Смоленский район — 358, Советский район — 250, Солонешенский район — 214, Солтонский район — 293, Суетский район — 105, Табунский район — 592, Тальменский район — 1180, Тогульский район — 430, Топчихинский район — 997, Третьяковский район — 605, Троицкий район — 499, Тюменцевский район — 460, Угловский район — 483, Усть-Калманский район — 749, Усть-Пристанский район — 477, Хабарский район — 384, Целинный район — 462, Чарышский район — 339, Шелаболихинский район — 521, Шипуновский район — 1067, Яровое – 900.

Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 59817 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 94044 заболевших: 19783 – у больных внебольничной пневмонией, 65020 – у заболевших ОРВИ, в 9241 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2445750 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 360,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9653 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9893 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 060 663 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 11.11.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 872648 человек, в том числе: 95 240 человек получили первую прививку; 755 289 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 22 119 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник